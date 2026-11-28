28 ноября 2026, 15:24

Фото: Istock/DarthArt

В Пермском крае автомобиль Changan CS55 Plus за 2,6 млн рублей попал в жёсткую аварию. Как сообщает Telegram-канал Mash, подушки безопасности не раскрылись, ремни не сработали, но водитель и пассажир остались живы.