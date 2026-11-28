В Пермском крае Changan CS55 Plus попал в аварию, а подушки и ремни не сработали
В Пермском крае автомобиль Changan CS55 Plus за 2,6 млн рублей попал в жёсткую аварию. Как сообщает Telegram-канал Mash, подушки безопасности не раскрылись, ремни не сработали, но водитель и пассажир остались живы.
В машину въехала фура, иномарка вылетела с дороги, перевернулась и трижды прокрутилась вокруг оси. Владелица обратилась к официальному дилеру «Демидыч», где заявили, что система безопасности исправна.
Судебная экспертиза с полной разборкой обнаружила отсутствие преднатяжителей ремней. Импортёр сначала подтвердил, что они должны стоять по конструкции, затем в Changan заявили, что их никогда не было, а упоминание в документации — ошибка перевода.
Отмечается, что в России продали более 42 тысяч таких автомобилей. Сколько из них без необходимых элементов безопасности — неизвестно. Российское представительство Changan не смогло оперативно прокомментировать информацию.
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