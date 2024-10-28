Москвич угрожал пистолетом охраннику в метро

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Пьяный пассажир метро угрожал работнику московского метро игрушечным пистолетом.
Мужчина требовал пропустить его бесплатно, сообщает прокуратура Москвы в своем Телеграм-канале.
23-летний пассажир настаивал на том, чтобы его пропустили без оплаты проезда. После отказа работников метрополитена, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина достал аэрозольный пистолет и начал угрожать расправой.
Прокуратура Московского метрополитена отметила, что буйного пассажира привлекут к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).
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«Пропусти меня бесплатно», — говорил задержанный.
23-летний пассажир настаивал на том, чтобы его пропустили без оплаты проезда. После отказа работников метрополитена, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина достал аэрозольный пистолет и начал угрожать расправой.
«В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли полицейские и задержали правонарушителя. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и изъяли пистолет. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
Прокуратура Московского метрополитена отметила, что буйного пассажира привлекут к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).
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Ольга Енгалычева