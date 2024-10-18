Поезд на БКЛ в метро Москвы убрали с линии из-за повреждения дверей

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На Большой кольцевой линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Один из составов проехал с открытыми дверями. Об этом информирует департамент транспорта столицы.
Сообщается, что машинист высадил пассажиров, после чего состав был немедленно убран с линии. В настоящее время движение восстановлено и осуществляется в обычном режиме.
В результате проверки было выявлено повреждение дверных створок в одном из вагонов. Специальная комиссия начнет расследование данного происшествия. При этом уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отделки единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации.
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«Ранее были увеличены интервалы движения поездов в направлении по часовой стрелке в связи с проверкой состава», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В результате проверки было выявлено повреждение дверных створок в одном из вагонов. Специальная комиссия начнет расследование данного происшествия. При этом уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отделки единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации.
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Дарья Осипова