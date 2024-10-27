На Замоскворецкой линии метро случился сбой из-за человека на пути

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На южном участке Замоскворецкой линии московского метро сегодня случился сбой из-за человека на пути. Об этом информирует пресс-служба городского Дептранса в Telegram-канале.
Уточняется, что в 14:36 мск было остановлено движение поездов от станции «Орехово» до станции «Красногвардейская». В обратном направлении были увеличены интервалы между поездами.
По данным на 15:00 мск движение на линии восстановлено и вводится в график.
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