В московском метро агрессивный пассажир жестоко избил женщину

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В московском метро задержали мужчину, который жестоко избил пассажирку. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в вагоне поезда. Согласно информации ведомства, мужчина несколько раз ударил женщину руками, а когда выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», нанес ей еще один удар ногой, от которого пострадавшая упала. Ей потребовалась помощь медиков.
Личность задержанного установили. Выяснилось, что ранее он был судим.
Ведется дело по статье 116 УК РФ. Причина, по которой мужчина повел себя агрессивно, в настоящее время остается неизвестной.
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Личность задержанного установили. Выяснилось, что ранее он был судим.
Ведется дело по статье 116 УК РФ. Причина, по которой мужчина повел себя агрессивно, в настоящее время остается неизвестной.
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Екатерина Коршунова