Москвич угрожал взорвать гранату в жилом доме из-за раздражающего ремонта

10 сентября 2025, 12:55

В Москве мужчина угрожал взорвать гранату в подъезде из-за ремонта

Фото: iStock/Олег Копьёв

Москвич угрожал взорвать гранату в жилом доме из-за мешавшего ему ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».