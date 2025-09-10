Москвич угрожал взорвать гранату в жилом доме из-за раздражающего ремонта
Москвич угрожал взорвать гранату в жилом доме из-за мешавшего ему ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Житель столичного района Щукино Евгений В. устроил переполох из-за ремонта в своём подъезде. 2 сентября мужчина поссорился с рабочими, выполнявшими ремонтные работы, и около 15 часов вышел к ним, предположительно, с гранатой, угрожая взрывом и требуя в нецензурной форме быстрее закончить ремонт.
Рабочие вызвали полицию, дебошира задержали на месте. Евгений В. провёл два дня в отделении полиции по делу о мелком хулиганстве. После уплаты штрафа его отпустили.
О возбуждении уголовного дела по факту угрозы взрыва пока не сообщается.
