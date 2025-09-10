Достижения.рф

Брянский пенсионер изнасиловал 10-летнюю девочку у себя дома

В Брянской области вынесли приговор изнасиловавшему 10-летнюю девочку пенсионеру
Фото: iStock/Ocskaymark

В Брянской области вынесли приговор пенсионеру, надругавшемуся над 10-летней девочкой. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщила в беседе с «Лентой.ру».



Мужчину признали виновным по статье Уголовного кодекса о совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния.

По версии следствия, в июне 2024 года 69-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома изнасиловал 10-летнюю дочь своей знакомой.

Решением суда брянец приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее в этот день стало известно об аресте известного комика и актёра по обвинению в сексуальной эксплуатации детей.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0