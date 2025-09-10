Брянский пенсионер изнасиловал 10-летнюю девочку у себя дома
В Брянской области вынесли приговор пенсионеру, надругавшемуся над 10-летней девочкой. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Мужчину признали виновным по статье Уголовного кодекса о совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния.
По версии следствия, в июне 2024 года 69-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома изнасиловал 10-летнюю дочь своей знакомой.
Решением суда брянец приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
