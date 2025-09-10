В Таиланде 9-летний мальчик решил пройти пешком 30 километров ради матери
В Таиланде девятилетний мальчик решил самостоятельно пройти 30 километров ради своей матери. Об этом сообщает The Thaiger.
Все случилось после того, как мать ребенка поругалась с его отцом. После ссоры женщина решила покинуть дом. Мальчик захотел вернуть маму и пешком пошел до дома родственников, который находился от них в 30 километрах. Ребенок подумал, что она отправилась именно туда.
Пройдя пять километров, мальчик решил дальше добираться автостопом. Остановившийся рядом мотоциклист, услышав историю ребенка, отвез его в полицию. Правоохранители решили сами доставить мальчика к маме, которую они встретили по пути, так как она как раз возвращалась домой за сыном.
Читайте также: