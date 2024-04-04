Москвич украл из магазина в Щёлкове 70 упаковок сигарет и алкоголь

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Восемнадцатилетнего жителя Москвы задержали в Щёлкове сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже сигарет и спиртного из магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Ночью росгвардейцам поступила информация о том, что на улице Ленина был слышен громкий звук разбитого стекла. Патруль оперативно прибыл на место, росгвардейцы осмотрели магазин и прилегающую к нему территорию. Они заметили, что некто разбил стеклянную витрину магазина и проник внутрь торгового помещения», — говорится в сообщении.Злоумышленника доставили в отделение полиции. Выяснилось, что он успел похитить 70 упаковок сигарет и три бутылки алкоголя. Внятно объяснить причину своих действий юный москвич не сумел.
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