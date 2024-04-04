Уголовное дело о диверсии возбуждено после аварии на электроподстанции в Петербурге

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Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о диверсии после выхода из строя двух трансформаторов на электроподстанции в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в настоящее время преступника ищут. На него возбуждено уголовное дело по факту диверсии.
В результате данного преступного акта без электричества остались двенадцать тысяч человек.
Напомним, в ночь на 3 апреля неизвестный проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте и совершил преступный акт. Местные жители сообщили о звуке, похожем на взрыв. После проверки было обнаружено несколько поврежденных трансформаторов. При этом один из них восстановлению не подлежит.
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Екатерина Коршунова