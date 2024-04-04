Восемь жителей Челябинска, грабивших детей-сирот, отправили в колонию

Фото:iStock/Михаил Руденко
В Челябинске осуждены восемь жителей, которых обвиняют в вымогательстве денежных средств у детей-сирот, им назначили от условного срока до 14 лет колонии строго режима, сообщила региональная прокуратура.
«Челябинский областной суд назначил четверым осужденным наказание от 7 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ещё четверых приговорили к наказанию от 3 до 6,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 4 лет, добавили там.
По данным ведомства, в период с февраля 2018 по июнь 2021 года фигуранты, угрожая насилием, вымогали у сирот деньги, в том числе похищая их. Они знали, что после окончания интерната дети получат доступ к личным денежным средствам, потому что некоторые из них сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Читайте также:
В Москве дети играли с огнем на детской площадке и полностью сожгли ее
Дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку
Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО
Алёна Самарева