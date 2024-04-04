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Сильный ветер повалил в Подмосковье 165 деревьев и повредил 31 машину

04 апреля 2024, 14:45
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

В Московской области из-за сильного ветра упало 165 деревьев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его данным, в 16 городских округах повреждён 31 автомобиль.
«Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падений слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме», – сказал собеседник агентства.
Также сообщается, что в результате прохождения штормового фронта в Подольске дерево упало на 10-летнюю девочку. Пострадавшая отправлена в Подольскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой.


Ранее в МЧС сообщали об усилении ветра в Московском регионе до 21 м/с.

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Уголовное дело о диверсии возбуждено после аварии на электроподстанции в Петербурге
04 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Akintevs

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о диверсии после выхода из строя двух трансформаторов на электроподстанции в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в настоящее время преступника ищут. На него возбуждено уголовное дело по факту диверсии.

В результате данного преступного акта без электричества остались двенадцать тысяч человек.

Напомним, в ночь на 3 апреля неизвестный проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте и совершил преступный акт. Местные жители сообщили о звуке, похожем на взрыв. После проверки было обнаружено несколько поврежденных трансформаторов. При этом один из них восстановлению не подлежит.

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#человек
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Полиция ищет диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленобласти
04 апреля 2024, 15:04

Фото: iStock/Dzurag

Полиция разыскивает диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленинградской области, в результате чего произошло масштабное отключение электричества, передает «Фонтанка».
Отмечается, что неизвестный ночью проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте и совершил преступный акт. Местные жители сообщили о звуке, который был похож на взрыв.

В экстренные службы позвонила женщина и заявила о двух сильных взрывах на улице перед отключением электричества. В результате проверки было обнаружено два поврежденных трансформатора.

Уточняется, что без электричества остались двенадцать тысяч местных жителей. На злоумышленника возбуждено уголовное дело о диверсии.

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В Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом
04 апреля 2024, 14:19

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

В Подмосковье проходящий обкатку поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом в районе станции Малиновка в Подмосковье.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, уточняется, что на движение поездов железнодорожная авария не повлияет. Выясняются все подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#иволга
#станции
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В Москве задержали главу крупной букмекерской компании Ляпустина
МВД задержало главу крупной букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина
04 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали по обвинению в мошенничествое. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, решается вопрос о его аресте. Ляпустина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Тверской суд Москвы направлено ходатайство об избрании бизнесмену меры пресечения в виде лишения свободы.

В настоящее время дата рассмотрения дела судом не назначена.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к четырём годам условного заключения бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову по делу о мошенничестве.

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#полиция
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#бизнесмен
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Судно с сотней украинцев на борту загорелось в Таиланде
Судно с сотней человек на борту загорелось в Таиланде
04 апреля 2024, 13:56

Фото: iStock/surasak petchang

Паром, на борту которого было 97 пассажиров и 11 членов экипажа, загорелся в Таиланде. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, огонь вспыхнул в машинном отсеке судна Ko Jaroen 2 четвёртого апреля около шести утра по местному времени. Паром во время возгорания находился между островами Тау и Панган.

На борту горящего судна было 97 пассажиров, в том числе туристы из Украины, и 11 членов экипажа. Некоторые из них надышались дымом. Серьёзно никто не пострадал.

По данным очевидцев, все туристы на пароме были из Украины.

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#туристы
#корабль
#пожар
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В словах лидера «Порнофильмов» нашли признаки дискредитации ВС РФ
МВД нашло признаки дискредитации ВС РФ в словах лидера «Порнофильмов» Котлярова*
04 апреля 2024, 13:54

Фото: iStock/Dzurag

Специалисты московского управления МВД обнаружили в высказываниях лидера музыкальной группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* признаки дискредитации ВС РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который запросил проверку музыканта.
Отмечается, что для проведения лингвистического исследования экспертно-криминалистическим центром МВД были взяты высказывания музыканта из интервью на YouTube. В результате, в его высказываниях были усмотрены признаки дескредитации российской армии. За это Котлярову* грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Итоги проверки были направлены в Тверскую межрайонную прокуратуру, которая примет окончательное решение с учётом законодательства РФ.

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#проверка
#музыкант
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В Мордовии уроженку Украины приговорили к 12 годам за госизмену
04 апреля 2024, 13:42

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам лишения свободы уроженку Украины за покушение на госизмену. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Отмечается, что осуждённой Надежде Харченко 31 год, она родом из Донецкой области. Приговор о её тюремном заключении вступил в законную силу.

Весной 2023 года женщина собирала информацию о сотрудниках российской спецслужбы, объектах военной и критической инфраструктуры Мордовии с целью их дальнейшей передачи Службе безопасности Украины (СБУ).

Во время следствия Харченко полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Она была задержана оперативниками при попытке тайниковой операции.

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#суд
#украина
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Таксист назвал россиян «пьющими свиньями» и вскоре записал видео с извинениями
В Челябинске таксист назвал русских свиньями и записал видео с извинениями
04 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/humonia

В Челябинске таксист назвал русский народ свиньями и поплатился за свои слова. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».
Сообщается, что таксист во время поездки доказывал пассажирке, что русские люди пьют много алкоголя. Примечательно, что женщина не дала никакого повода к такому поведению водителя.

По данным источника, после поездки мужчину задержали. На опубликованных в сети кадрах он попросил прощения за свои слова и пообещал, что таких высказываний он более делать не будет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали 17 человек, которые организовали канал нелегальной миграции. Для этого использовались фиктивные медсправки и данные о прохождении необходимых комиссий.

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#женщина
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#человек
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Экс-футболист «Спартака» устроил пьяный дебош в столичном кафе
Экс-футболиста «Спартака» Ахмедова задержали за пьяный дебош в столичном кафе
04 апреля 2024, 12:14

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Бывший игрок ФК «Спартак» Камалутдин Ахмедов устроил пьяный дебош в столичном кафе «Брусника» и провёл ночь в вытрезвителе. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 37-летний Ахмедов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте в Москве.

Напуганный персонал заведения вызвал полицию. Спортсмена забрали в отделение, где он устроил разборки с сотрудниками, а потом уснул.

Утром он проснулся в вытрезвителе и раскаялся в своих действиях. С ним провели профилактическую беседу и отпустили домой.

Напомним, Ахмедов играл за «Спартак» с 2002 по 2004 годы. Свою футбольную карьеру он завершил в 2020 году.

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#мужчина
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