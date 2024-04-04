Сильный ветер повалил в Подмосковье 165 деревьев и повредил 31 машину

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В Московской области из-за сильного ветра упало 165 деревьев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его данным, в 16 городских округах повреждён 31 автомобиль.
«Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падений слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме», – сказал собеседник агентства.Также сообщается, что в результате прохождения штормового фронта в Подольске дерево упало на 10-летнюю девочку. Пострадавшая отправлена в Подольскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой.
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Лора Луганская