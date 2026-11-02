Москвич украл шесть радиаторов охлаждения на два млн рублей с крыши магазина

02 ноября 2026, 17:19

Фото: Istock/Andrey Mikhaylov

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже шести радиаторов охлаждения с крыши нежилого здания на Бартеневской улице в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.