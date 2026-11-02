Москвич украл шесть радиаторов охлаждения на два млн рублей с крыши магазина
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже шести радиаторов охлаждения с крыши нежилого здания на Бартеневской улице в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.
Представитель управляющей компании обратился в правоохранительные органы с заявлением: с кровли пропало оборудование, которое обеспечивало работу магазина, а сумма ущерба составила два миллиона рублей.
Полиция выяснила, что к краже причастен 42-летний москвич. Ночью он поднялся на крышу по пожарной лестнице, сбросил радиаторы вниз, погрузил их в фургон и уехал. Похищенную технику мужчина продал, а деньги потратил.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства на Южнобутовской улице. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража», фигуранта заключили под стражу.
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