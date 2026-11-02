Пропавшего в октябре москвича нашли в пластиковом пакете в частном доме

02 ноября 2026, 17:18

В Новой Москве нашли тело пропавшего в октябре 54-летнего мужчины

Фото: Istock/Synthetic-Exposition

В Новой Москве обнаружили труп мужчины. Погибший лежал в полиэтиленовом пакете. Подробности сообщает РЕН ТВ.