Пропавшего в октябре москвича нашли в пластиковом пакете в частном доме
В Новой Москве обнаружили труп мужчины. Погибший лежал в полиэтиленовом пакете. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Страшную находку нашли в частном доме на территории СНТ «Нефтемаш». Погибший — 54-летний Константин У. Выяснилось, что мужчина пропал без вести в конце октября на юге столицы. На его теле специалисты заметили признаки насильственной смерти.
По предварительной информации, смертельные травмы гражданину мог нанести его знакомый. Следователи и криминалисты сейчас работают на месте происшествия. Они изучают обстановку в доме и опрашивают возможных свидетелей. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также: