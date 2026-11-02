В Архангельской области пациент с инфарктом «ожил» в морге после смерти
В Архангельской области пациент с инфарктом миокарда «ожил» в морге. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
61-летнему мужчине стало плохо дома, и он вызвал скорую помощь. Медики более часа пытались реанимировать пациента, после чего констатировали смерть. Когда гражданина уже доставили в морг, сотрудники зафиксировали у него дыхание.
После этого пострадавшего вновь госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжёлое и оказывают ему интенсивную терапию. Ситуация находится на контроле областного Минздрава.
До этого сообщалось о жительнице Подмосковья, которая чуть не умерла после приёма индийского БАДа. По словам девушки, добавку ей дала подруга.
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