Россиянин со знакомой ради денег дважды пытались сжечь многодетную семью

15 сентября 2026, 22:00

В Татарстане племянник пытался сжечь семью дяди ради завладения его доходами

Фото: Istock/Bilanol

В Татарстане мужчина и его знакомая дважды попытались сжечь многодетную семью ради денег. Об этом сообщило СУ СК России по региону.