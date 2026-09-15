Россиянин со знакомой ради денег дважды пытались сжечь многодетную семью
В Татарстане мужчина и его знакомая дважды попытались сжечь многодетную семью ради денег. Об этом сообщило СУ СК России по региону.
Первая попытка произошла в июле 2016 года в селе Актанышского района. Неизвестные подожгли частный дом, где жил бизнесмен с женой и тремя детьми. Соседка заметила возгорание и разбудила их.
После этого семья переехала в другое жилище. Через две недели подожгли и его. Супруга предпринимателя проснулась во время пожара и разбудила всех. Благодаря этому семья вовремя покинула дом. Тогда поджигателей найти не удалось.
В этом году правоохранители получили показания от одного из свидетелей. На их основе они вышли на подозреваемых. Ими оказались племянник бизнесмена и его знакомая. Родственник намеревался завладеть доходами дяди и для этого решил устранить всю его семью. Сейчас расследование завершено. Материалы направили в суд.
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