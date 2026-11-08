Москвич устроил голый дебош в Таиланде, выпал из окна и убил лопатой местного
На юго-востоке Таиланда IT-специалист из Москвы устроил дебош без одежды в отеле, в который пробрался незаконно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Чрезвычайное происшествие случилось ранним утром 7 ноября в Паттайе. Россиянин проник в кондо нелегально и начал бегать голым по перилам балкона, но не удержался и упал на улицу.
К нему подбежал хозяин жилья с лопатой и попытался прогнать дебошира. В ответ турист отобрал инструмент и одним ударом убил местного жителя, после чего начал избивать его сына. Подоспевшие полицейские сделали пострадавшему искусственное дыхание. Сейчас таец лежит в коме в госпитале с черепно-мозговой травмой. По словам врачей, ситуация безнадёжная.
Айтишника задержали и закрыли в полицейском участке. Он говорит, что не помнит ничего из той ночи. 8 ноября в Паттайе состоится суд — туристу вменяют две уголовные статьи: проникновение в чужое жилище и покушение на убийство. Россиянину грозит срок.
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