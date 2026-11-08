Недовольный москвич «ликвидировал» два шлагбаума, чтобы проехать на велосипеде

08 ноября 2026, 15:31

Житель Москвы предстанет перед судом за порчу двух шлагбаумов

Фото: Istock/Oleg Prolat

В Москве мужчина сломал два шлагбаума, мешавшие ему проехать на велосипеде. Об этом сообщает столичная прокуратура.