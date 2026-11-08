Недовольный москвич «ликвидировал» два шлагбаума, чтобы проехать на велосипеде
В Москве мужчина сломал два шлагбаума, мешавшие ему проехать на велосипеде. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Установлено, что накануне вечером обвиняемый ехал на велосипеде и, не желая объезжать шлагбаум, выгнул пластмассовую стрелу и привел её в негодность. Возвращаясь с велопрогулки, он по той же причине аналогичным образом сломал другой шлагбаум, встретившийся ему на пути.
Статья 214 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за вандализм. Москвич предстанет перед судом. Отмечается, что мужчина признал вину в совершении деяний и полностью возместил причинённый материальный ущерб. Свои действия гражданин объяснил последствиями употребления алкогольной продукции.
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