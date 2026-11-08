Вакансия няни обернулась для россиянки пленом и изнасилованием
В Петербурге девушку заманили на собеседование вакансией няни и изнасиловали
В Санкт-Петербурге девушку заманили на собеседование и изнасиловали. Подробности приводит РЕН ТВ.
26-летняя петербурженка пришла на встречу с работодателями в квартиру на Пейзажной улице. Однако вместо обсуждения работы двое мужчин закрыли её в помещении и заставляли употреблять алкоголь.
По словам пострадавшей, позже один из злоумышленников изнасиловал её и отобрал документы. Утром девушке удалось сбежать, и она сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители направили пострадавшую на медицинское обследование. Обоих мужчин задержали. В настоящее время следователи проверяют обстоятельства произошедшего.
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