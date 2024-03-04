Baza: В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту

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В Самарской области на железнодорожном мосту произошел взрыв. Как сообщает Телеграм-канал Baza, утром 4 марта неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.
Источник издания сообщает, что взрыв прогремел примерно в 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту на данный момент приостановлено, на месте работают спецслужбы.
В регионе объявили план «Загорск», подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак