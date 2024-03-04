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Baza: В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту

04 марта 2024, 08:46
Фото: istock / Leonid Ikan

Фото: istock / Leonid Ikan

В Самарской области на железнодорожном мосту произошел взрыв. Как сообщает Телеграм-канал Baza, утром 4 марта неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.
Источник издания сообщает, что взрыв прогремел примерно в 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту на данный момент приостановлено, на месте работают спецслужбы.

В регионе объявили план «Загорск», подробности уточняются.


Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#план
#мост
#железная дорога
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В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
04 марта 2024, 09:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу квартиры, которую снимают её родители, насвай и отравилась. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что девочка нашла жевательный табак на полу в то время, когда родители отвлеклись и не присматривали за ней.

Ребёнок был экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.

Родителей ребёнка арестовали. В их отношении были составлены протоколы по статьям о нарушении иностранными гражданами правил въезда и неисполнении родительских обязанностей. В настоящее время они оба находятся в камере полицейского отдела.

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#происшествие
#ребёнок
#госпитализация
#санкт-петербург
#табак
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Москвич устроил нарколабораторию на даче под Химками
04 марта 2024, 09:20

Фото: iStock/Totojang

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в дачном доме в городском округе Химки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в помещении был обнаружен химический реактор, стеклянные колбы, канистры с жидкостями, электронные весы, магнитный перемешиватель и контейнер с веществом. Эксперты проверили содержимое одной из канистр – там оказался наркотик мефедрон», — говорится в сообщении.
Организатор нарколаборатории был задержан на месте с поличным. Им оказался 21-летний москвич. Он рассказал, что дачу под нарколабораторию арендовали его кураторы. Там он начал производить мефедрон и распространять его через даркнет.

Молодого человека заключили под стражу. Сейчас полиция разыскивает соучастников преступления.

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#наркотики
#химки
#полицейские
#криминал
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В сети появилось фото с места подрыва ж/д моста в Самарской области
04 марта 2024, 09:16

Фото: iStock/Artreyu

Неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области, фото с места происшествия публикует Telegram-канал 112.
Напомним, ранее стало известно, что взрыв прогремел примерно в 06:15 часов утра 4 марта на перегоне Звезда-Чапаевск.

В связи со случившемся в регионе объявили план «Загорск», движение поездов временно приостановлено.
По предварительной версии, под опору моста, проходящего через реку Чапаевка, было заложено самодельное взрывное устройство. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

2 марта мощный взрыв прогремел возле здания электрической подстанции в Екатеринбурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самарская область
#взрыв
#мост
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Московский школьник потерял слух после пощечины от тренера
Shot: 11-летний школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою
04 марта 2024, 09:13

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве тренер нанес пощечину своему 11-летнему подопечному, из-за чего ребенок оглох на одно ухо.
Как сообщает Телеграм-канала Shot, инцидент произошел во время тренировки по рукопашному бою в клубе «Атлант» в Левобережном районе Москве. Мальчик пришел на тренировку с братом. В какой-то момент ребенок разозлился и попробовал применить запрещенный прием, который мог привести к перелому позвоночника у брата. Тогда тренер дал пощечину школьнику, чтобы привести его в чувство.

После этого юный москвич начал жаловаться на ухудшения слуха. Медики диагностировали ему «нейросенсорную потерю слуха». Обычно, такой диагноз ставится при повреждении структур внутреннего уха. Мать ребенка обратилась в полицию. Начата проверка.

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Самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи
04 марта 2024, 08:40

Фото: istock / Diy13

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» едва не потерпел крушение во время посадки в аэропорту Сочи. На борту лайнера находилось 168 пассажиров. Об этом информирует Телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на заключение комиссии.
Инцидент произошел 23 декабря 2023 года. Воздушное судно следовало из Казани в Сочи. Во время захода на посадку борт попал в сильную грозу. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предложил 50-летнему командиру выйти на второй круг, но тот не решался. Это произошло только тогда, когда самолет начало сильно трясти. Во время правого разворота судно накренилось больше чем на 30 градусов, и экипаж несколько секунд не исправлял это.

Затем самолет начал накреняться еще сильнее в разные стороны и чуть не ушел в сваливание. В заключении комиссии указано, что крен самолета достигал 49 градусов.

По данным комиссии, из-за неграмотных действий экипажа управление воздушным судном было временно потеряно, а нагрузка на экипаж возросла настолько, что «его способность анализировать поступающую информацию и адекватно на нее реагировать утратилась».

С помощью механических действий пилотам все же удалось исправить ситуацию и увести самолет на дополнительный аэродром. После расследования командира перевели во вторые пилоты без права восстановления в качестве командира воздушного судна.

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#крушение
#пилоты
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СКР возбудил уголовное дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
04 марта 2024, 08:09

Фото: istock / Vincentguerault

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее, расположенной на острове Русский во Владивостоке и входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Приморскому краю.
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина наносит надпись краской из аэрозольного баллончика. Дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов») УК РФ. По данной статье предусматривается наказание до трех лет тюремного заключения.

Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы. Сейчас устанавливается преступник, причастный к преступлению.

Ранее сообщалось, что СК завёл дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следственный комитет
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#ск
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В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
В Екатеринбурге скончался бодибилдер Дмитрий Кимак
04 марта 2024, 08:05

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Екатеринбурге 3 марта скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак, об этом сообщает E1.RU со ссылкой на слова его друга.
«Пока непонятно, что произошло, только вчера утром я с ним списывался и всё было хорошо. Они с девушкой собирались поехать в «Баден-Баден», он внезапно упал дома и отключился», — сообщил собеседник издания.

Кимаку было 28 лет. За два дня до своей смерти он завоевал кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал», а весной планировал отправиться на соревнования Урала и Сибири.

Спортсмен также вёл свой блог, в котором мотивировал людей заниматься спортом. По словам близких Кимака, на здоровье он никогда не жаловался.

О смерти бодибилдера сообщила и его сестра.

«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».

Реальные причины смерти молодого спортсмена пока остаются неизвестными.

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#смерть
#спорт
#екатеринбург
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В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
03 марта 2024, 17:09

Фото: СК РФ

В Вологодской области сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль Chevrolet Lacetti с 31-летним лейтенантом полиции Антоном З. за рулем. Патрульная служба заподозрила водителя в употреблении наркотиков, сообщает пресс-служба СК России по Вологодской области.
Проведённый тест подтвердил наличие каннабиноидов в организме водителя. Офицер находился в момент остановки машины не при исполнении служебных обязанностей.

При дальнейшем обыске в жилом доме участкового в деревне Слободка правоохранители обнаружили целую плантацию из 23 кустов марихуаны, общий вес которой составил более 17 килограммов. По словам задержанного, он выращивал запрещённое растение исключительно для личного пользования.

По факту случившегося полиция возбудила сразу два уголовных дела: за «Незаконные изготовление наркотиков» и «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Участковому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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#полиция
#гибдд
#наркотики
#автомобиль
#мужчина
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Польские фермеры разбили украинские машины на границе
03 марта 2024, 16:35

Фото: iStock/photosaint

Польские фермеры на границе с Украиной напали на автотранспортные средства с украинскими регистрационными номерами. Сенатор Алексей Пушков опубликовал видеоролики в Telegram, демонстрирующие разбитые стекла, фары и помятые двери у нескольких внедорожников.
По словам Пушкова, бунтующие фермеры якобы атаковали автоколонну, закупленную украинскими волонтёрами в Европе для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). На каком именно участке границы произошёл инцидент, Пушков не уточнил.

Предполагается, что мотивом нападения была напряжённость между польскими фермерами и украинскими беженцами, пересекающими границу. По данным польского новостного агентства PAP, она возникла из-за беспокойства фермеров по поводу потенциальной конкуренции со стороны украинских фермеров за землю и ресурсы.

В настоящее время ситуация на польско-украинской границе остается напряжённой. Фермеры продолжают блокировать автоколонны, перевозящие гуманитарную помощь и другие припасы в Украину. Украинские власти призвали к спокойствию и диалогу между всеми сторонами, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

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