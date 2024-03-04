СКР возбудил уголовное дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

Фото: istock / Vincentguerault
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее, расположенной на острове Русский во Владивостоке и входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Приморскому краю.
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина наносит надпись краской из аэрозольного баллончика. Дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов») УК РФ. По данной статье предусматривается наказание до трех лет тюремного заключения.
Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы. Сейчас устанавливается преступник, причастный к преступлению.
Ранее сообщалось, что СК завёл дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад
Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы. Сейчас устанавливается преступник, причастный к преступлению.
Читайте также:
В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад
Алина Юрчак