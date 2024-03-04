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СКР возбудил уголовное дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

04 марта 2024, 08:09
Фото: istock / Vincentguerault

Фото: istock / Vincentguerault

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее, расположенной на острове Русский во Владивостоке и входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Приморскому краю.
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина наносит надпись краской из аэрозольного баллончика. Дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов») УК РФ. По данной статье предусматривается наказание до трех лет тюремного заключения.

Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы. Сейчас устанавливается преступник, причастный к преступлению.


Ранее сообщалось, что СК завёл дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Baza: В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту
04 марта 2024, 08:46

Фото: istock / Leonid Ikan

В Самарской области на железнодорожном мосту произошел взрыв. Как сообщает Телеграм-канал Baza, утром 4 марта неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.

Источник издания сообщает, что взрыв прогремел примерно в 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту на данный момент приостановлено, на месте работают спецслужбы.

В регионе объявили план «Загорск», подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#взрыв
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#мост
#железная дорога
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В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
В Екатеринбурге скончался бодибилдер Дмитрий Кимак
04 марта 2024, 08:05

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Екатеринбурге 3 марта скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак, об этом сообщает E1.RU со ссылкой на слова его друга.
«Пока непонятно, что произошло, только вчера утром я с ним списывался и всё было хорошо. Они с девушкой собирались поехать в «Баден-Баден», он внезапно упал дома и отключился», — сообщил собеседник издания.

Кимаку было 28 лет. За два дня до своей смерти он завоевал кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал», а весной планировал отправиться на соревнования Урала и Сибири.

Спортсмен также вёл свой блог, в котором мотивировал людей заниматься спортом. По словам близких Кимака, на здоровье он никогда не жаловался.

О смерти бодибилдера сообщила и его сестра.

«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».

Реальные причины смерти молодого спортсмена пока остаются неизвестными.

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#смерть
#спорт
#екатеринбург
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В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
03 марта 2024, 17:09

Фото: СК РФ

В Вологодской области сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль Chevrolet Lacetti с 31-летним лейтенантом полиции Антоном З. за рулем. Патрульная служба заподозрила водителя в употреблении наркотиков, сообщает пресс-служба СК России по Вологодской области.
Проведённый тест подтвердил наличие каннабиноидов в организме водителя. Офицер находился в момент остановки машины не при исполнении служебных обязанностей.

При дальнейшем обыске в жилом доме участкового в деревне Слободка правоохранители обнаружили целую плантацию из 23 кустов марихуаны, общий вес которой составил более 17 килограммов. По словам задержанного, он выращивал запрещённое растение исключительно для личного пользования.

По факту случившегося полиция возбудила сразу два уголовных дела: за «Незаконные изготовление наркотиков» и «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Участковому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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#полиция
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#наркотики
#автомобиль
#мужчина
#ск
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Польские фермеры разбили украинские машины на границе
03 марта 2024, 16:35

Фото: iStock/photosaint

Польские фермеры на границе с Украиной напали на автотранспортные средства с украинскими регистрационными номерами. Сенатор Алексей Пушков опубликовал видеоролики в Telegram, демонстрирующие разбитые стекла, фары и помятые двери у нескольких внедорожников.
По словам Пушкова, бунтующие фермеры якобы атаковали автоколонну, закупленную украинскими волонтёрами в Европе для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). На каком именно участке границы произошёл инцидент, Пушков не уточнил.

Предполагается, что мотивом нападения была напряжённость между польскими фермерами и украинскими беженцами, пересекающими границу. По данным польского новостного агентства PAP, она возникла из-за беспокойства фермеров по поводу потенциальной конкуренции со стороны украинских фермеров за землю и ресурсы.

В настоящее время ситуация на польско-украинской границе остается напряжённой. Фермеры продолжают блокировать автоколонны, перевозящие гуманитарную помощь и другие припасы в Украину. Украинские власти призвали к спокойствию и диалогу между всеми сторонами, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

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#польша
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#украина
#граница
#автомобили
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Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад
03 марта 2024, 15:37

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Нижегородской области мужчине дали пожизненное за тройное убийство, совершённое 24 года назад. Об этом сообщает сообщает прокуратура региона.
Все это время ему удавалось скрываться на Урале с поддельными документами.

В суде установлено, что в августе 1999 года молодой человек на территории лесопильного цеха в деревне Беласовка Семеновского района из неприязни к начальнику цеха и его брату напал на них и нанес каждому из них удар ножом в живот. После этого он пришел в дом одного из потерпевших, где были его 9-летний сын и знакомый семьи. Увидев вооруженного человека мужчина попытался защитить ребенка, но фигурант нанес ему ножом не менее 12 ударов в шею, грудь, поясницу. Друг семьи скончался на месте.

В ту же ночь от полученных ударов скончались владелец лесопилки и его брат. Было возбуждено уголовное дело.

После убийства Александр уехал из города с фальшивым паспортом на имя Михаила. Обвиняемого обнаружили в 2023 году в Когалыме. Всё это время он работал инструктором по прыжкам с парашютом в Нижневартовске, успел жениться и получить несколько грамот. Но, несмотря на заслуги, был приговорён к пожизненному сроку.

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НАК опубликовал видео, как проходил режим КТО в ингушском Карабулаке.

В Петербурге двое мужчин ушли из жизни загадочным образом.

Боевики убили около 170 мирных жителей в Буркина-Фасо.
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НАК опубликовал видео, как проходил режим КТО в ингушском Карабулаке
03 марта 2024, 13:56

Фото: istockphoto / Vitalii Puzankov

НАК опубликовал видео, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке.
На кадрах, которые RT публикует в своём Telegram-канале, можно увидеть процесс КТО и оружие, которое обнаружили у боевиков. В комитете ранее заявили, что ликвидированные бандиты являются участниками запрещённого в России террористического ИГ.


Для местных жителей создали пункты временного размещения. Глава республики приказал оказать гражданам всю необходимую помощь. Пострадавших мирных жителей и потерь среди силовиков нет.

По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в школе №1 открыли пункт временного размещения для пострадавших горожан.

Как передает РИА Новости, по имеющимся данным, бандиты имеют отношение к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте прошлого года. Трое из них, в том числе лидер группировки, находились в федеральном розыске.

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#оружие
#уголовное террористы
#нападение
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В Петербурге двое мужчин ушли из жизни загадочным образом
78.ru: Тела двух мужчин обнаружили в номере отеля в Петербурге
03 марта 2024, 13:55

Фото: iStock/Soumen Hazra

В номере отеля в Санкт-Петербурге обнаружили трупы двух мужчин, об этом сообщает 78.ru.
По информации СМИ, трупы обнаружили в номере апарт-отеля в посёлке Парголово в Санкт-Петербурге.

Известно, что погибшие — мужчины жители посёлка Шугозера в Тихвинском районе Ленинградской области 33 и 28 лет. Их тела нашли на диване.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на них обнаружено не было. Причины гибели мужчин предстоит установить судмедэкспертам.

Иных подробностей случившегося пока не приводится, однако, уточняется, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
#смерть
#отель
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Боевики убили около 170 мирных жителей в Буркина-Фасо
03 марта 2024, 13:23

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В северной части Буркина-Фасо произошла трагедия, сообщает ТАСС. Там боевики в серии скоординированных атак на три деревни зверски убили около 170 мирных жителей.
Генеральный прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали заявил, что свидетельские показания говорят о гибели 170 человек в результате нападений на деревни Комсилга, Нодин и Сороэ в области Северная. Согласно заявлению Кулибали, первые сообщения о нападениях поступили 25 февраля. В настоящее время власти устанавливают, к какой группировке принадлежат боевики, совершившие эти зверства.

По данным свидетелей, бандиты прибыли в деревни на мотоциклах, вооруженные автоматами. Они без разбора открыли огонь по мирным жителям, убивая мужчин, женщин и детей. Жители деревень попытались оказать сопротивление, но были быстро подавлены превосходящими силами боевиков. Многие из выживших были вынуждены бежать в ближайшие города и деревни, оставив свои дома и имущество.

Трагические события в Буркина-Фасо являются следствием продолжающегося кризиса безопасности в стране. Народы северной и восточной части страны уже несколько лет подвергаются нападениям исламских боевиков, связанных с «Аль-Каидой»* и «Исламским государством»*

2 марта сообщалось, что Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили более 20 боевиков из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Эта военная группа имеет тесные связи с «Аль-Каидой»*.

*Террористические организациии, запрещённые на территории РФ.

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#жители
#африка
#нападение
#смерть
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В Свердловской области машина с ребёнком внутри перевернулась при погоне
03 марта 2024, 13:02

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Свердловской области автомобиль с ребёнком внутри улетел в кювет и перевернулся во время полицейской погони, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось 2 марта на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

Правоохранители заметили Land Cruiser, который с бешеной скоростью гнал по трассе и выезжал на встречку. Полиция потребовала остановиться, однако, водитель проигнорировал этот сигнал и продолжил движение. Началась погоня.

Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыли огонь по автомобилю. Пули пробили задние колёса машины, она затормозила и улетела в кювет.

Когда полицейские подошли к авто, чтобы помочь водителю, то заметили в салоне 15-летнюю дочь гонщика. Девочку экстренно госпитализировали. К счастью, она отделалась ссадинами и ушибами. Её осмотрели отпустили домой.

Сам же 39-летний водитель, директор компании в сфере недвижимости, ехал без прав. К тому же, он был пьян. Мужчину отвезли в отделение полиции и составили на него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#дтп
#авария
#полиция
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