Москвич устроил нарколабораторию на даче в Подмосковье

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Лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В принадлежащем москвичу частном доме в садоводческом товариществе, расположенном рядом с деревней Новиково, были изъяты канистры с химическими жидкостями, респиратор, электронные весы, тарелка и кастрюля с порошкообразным веществом, а также оборудование, необходимое для производства наркотиков», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что порошок является мефедроном.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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