Появились новые сведения инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае

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Продукция в магазин Красноярского края, где семья приобрела курицу и пельмени, поступала с нарушениями. Об этом информирует Управление Россельхознадзора по региону в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.
В сообщении отмечается, что по результатам анализа ФГИС «Меркурий» можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов и имел неизвестное происхождение.
Проведенный мониторинг показал, что за 2024 год был оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ на продукцию животного происхождения.
В ведомстве подчеркнули, что ветеринарные документы на пельмени, которые могла употребить семья, были оформлены лишь 23 сентября и охватывали шесть партий общей массой 21 килограмм. Продукция поступила от четырех различных производителей, среди которых есть известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей.
Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В сообщении отмечается, что по результатам анализа ФГИС «Меркурий» можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов и имел неизвестное происхождение.
Проведенный мониторинг показал, что за 2024 год был оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ на продукцию животного происхождения.
В ведомстве подчеркнули, что ветеринарные документы на пельмени, которые могла употребить семья, были оформлены лишь 23 сентября и охватывали шесть партий общей массой 21 килограмм. Продукция поступила от четырех различных производителей, среди которых есть известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей.
Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова