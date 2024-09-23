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Появились новые сведения инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае

Продукция в магазине под Красноярском, где отравились семья, была с нарушениями
23 сентября 2024, 08:44
Фото: istockphoto/sudok1

Фото: istockphoto/sudok1

Продукция в магазин Красноярского края, где семья приобрела курицу и пельмени, поступала с нарушениями. Об этом информирует Управление Россельхознадзора по региону в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.

В сообщении отмечается, что по результатам анализа ФГИС «Меркурий» можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов и имел неизвестное происхождение.



Проведенный мониторинг показал, что за 2024 год был оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ на продукцию животного происхождения.

В ведомстве подчеркнули, что ветеринарные документы на пельмени, которые могла употребить семья, были оформлены лишь 23 сентября и охватывали шесть партий общей массой 21 килограмм. Продукция поступила от четырех различных производителей, среди которых есть известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей.

Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мониторинг
В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
23 сентября 2024, 07:54

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка, проводится проверка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области.
Согласно кадрам, распространяемым в мессенджерах, конфликт, произошедший в прошлые выходные, затянул нескольких человек и перерос в драку с использованием палок, которыми были огорожены дворовые клумбы.

Сообщается, что на место происшествия выезжали правоохранительные органы, которые идентифицировали участников конфликта. От всех сторон были приняты заявления, организовано проведение проверки.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Вандала, разгромившего могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, задержали
23 сентября 2024, 07:41

Фото: iStock/dragana991

Молодой человек разрушил могилу Александра Маслякова. Он выдернул крест, переместил фотографии и разбросал цветы. После этого вандал попытался скрыться на самокате, но был задержан. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Сообщается, что охранникам удалось задержать нарушителя. Они вывели его с территории кладбища и дождались прибытия полиции. Затем он был доставлен в отделение.

Отмечается, что данный гражданин является жителем столицы, родился он в 2004 году. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Согласно предварительной информации, молодой человек был под воздействием запрещенных веществ. После допроса его направят на наркотическую экспертизу. На данный момент территория захоронения уже приведена в порядок.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание
23 сентября 2024, 07:28

Фото: iStock/wutwhanfoto

Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.

«Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному», — сказали журналистам.

Сообщается, что следователи продолжают проводить следственные мероприятия. В рамках дела был допрошен фельдшер, родственники семьи, а также продавец и хозяин магазина. Помимо этого, были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семья
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#родители
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В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом
23 сентября 2024, 07:14

Фото: iStock/sudok1

В Красноярском крае после ужина с курицей и пельменями скончался четвертый ребенок. Об этом проинформировал региональный СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что семья, включая четверых детей в возрасте шести, одиннадцати, двенадцати и тринадцати лет, отравилась после ужина курицей и пельменями, купленными в местном магазине в селе Красная Сопка.

В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи начали проявляться симптомы пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с жалобами на рвоту и тошноту. В результате у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика ухудшилось состояние, они скончались в медицинском учреждении. Одиннадцатилетняя девочка, также умерла в воскресенье в больнице.

В публикации отмечается, что 12-летняя девочка скончалась 23 сентября в ночное время. Криминалисты и следователи продолжают проводить следственные мероприятия. Отмечается, что, предварительно, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.

Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мероприятия
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#девочка
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Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
Минобороны: десантники ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/zim286

Российские десантники не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) проникнуть вглубь Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
Бойцы подразделения «Север» на военной технике разгромили украинских солдат, нейтрализовав и уничтожив два танка и четыре боевые бронированные машины «Козак» в приграничных районах российской территории.

«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории», – сообщается в заявлении ведомства.

Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США ВСУ активизировали свою деятельность в Курской области.

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#минобороны рф
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ВСУ атаковали белгородский город
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали город Губкин
23 сентября 2024, 05:47

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Губкин в Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей города не пострадал. В результате удара БПЛА были повреждены 10 легковых автомобилей и окна трех жилых домов.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – рассказал Гладков.

Ранее в Ростовской области были уничтожены три украинских беспилотника. Они были сбиты в районе города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелись сухая трава и деревья, но никто не пострадал.

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#ростовская область
#белгородская область
#губернатор
#вячеслав гладков
#бпла
#всу
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Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае
23 сентября 2024, 05:20

Фото: istock / itsmejust

Правоохранительные органы выясняют различные причины детских отравлений в Красноярском крае. Об этом сообщила районная прокуратура в Telegram.

По одной из версий, в готовую пищу могли попасть опасные для жизни вещества. Кроме того, следователи считают, что дети могли отравиться магазинными продуктами.

«В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования», – говорится в материалах дела.

Согласно РЕН ТВ, причиной отравления могло стать ядовитое вещество, смешанное со специями.

21 сентября в селе Красная Сопка, Красноярский край, семья из шести человек отравилась пельменями из местного магазина. Четверо детей не выжили. Родители находятся в реанимации, но состояние их стабильное.

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#отравление
#прокуратура
#следователи
#дети
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Появились новые детали о фигурантах дела теракта в «Крокусе»
ТАСС: продавшие машину участникам теракта в «Крокус» Исламов знали о нападении
23 сентября 2024, 04:57

Медиасток.рф

Таджикская семья, продавшая свой автомобиль Renault нападавшим на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о подготовке теракта. Как пишет информационное агентство ТАСС, об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Речь идет о братьях Аминчоне* и Диловаре Исломоввых*, а также и их отце Исроиле Исломове*, которые, предположительно, продали автомобиль исполнителям теракта.

20 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания Исломовых* под стражей на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября. Исломовы* обвиняются в том, что помогали террористам в области связи и логистики.

Также было продлено содержание под стражей Алишера Касимова**. По данным следствия, он сдавал квартиру исполнителям теракта.

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* все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#крокус сити холл
#теракт
#уголовное дело
#автомобиль
#суд
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На Урале подростки избили на камеру воспитанников реабилитационного центра
23 сентября 2024, 03:43

Фото: istockphoto/sudok1

В поселке Пионерский Свердловской области молодые люди избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сообщили в районной прокуратуре.
Сообщения о стычке были опубликованы в социальных сетях. Согласно им, двое несовершеннолетних били руками и ногами по различным частям тела трех подростков, находящихся в тои же реабилитационном центре. Один из участвовавших снимал избиение на мобильный телефон. В социальных сетях утверждалось, что побои были нанесены по указанию сотрудника центра за непосещение занятий.

Прокуратура Талицкого района и Талицкий межрайонный следственный отдел проводят расследование. Назначена медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Ранее в подмосковном Железнодорожном группа молодых людей на протяжении последних трех лет терроризировала учеников средней школы в целях вымогательства.

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#подростки
#избиение
#прокуратура
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