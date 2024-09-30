Москвич устроил в Серпухове лабораторию по производству мефедрона

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Нарколабораторию устроил житель Москвы в доме свой родственницы в Серпухове, мужчину задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в доме полицейские обнаружили лабораторное оборудование, весы, стеклянные колбы, кристаллическое вещество и около 400 литров жидкостей в пластиковых канистрах. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком мефедроном, его общая масса составила более полутора килограммов», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что изготавливал наркотики и сбывал через тайники-закладки по указанию анонимных кураторов, которые предложили ему эту «работу» через один из мессенджеров.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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