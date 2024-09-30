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Москвич устроил в Серпухове лабораторию по производству мефедрона

30 сентября 2024, 16:40

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Нарколабораторию устроил житель Москвы в доме свой родственницы в Серпухове, мужчину задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в доме полицейские обнаружили лабораторное оборудование, весы, стеклянные колбы, кристаллическое вещество и около 400 литров жидкостей в пластиковых канистрах. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком мефедроном, его общая масса составила более полутора килограммов», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что изготавливал наркотики и сбывал через тайники-закладки по указанию анонимных кураторов, которые предложили ему эту «работу» через один из мессенджеров.



Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#серпухов
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Мизулина обратится в прокуратуру после того, как школьника не пустили в туалет
30 сентября 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина готовит обращение в генеральную прокуратуру РФ по поводу инцидента в школе № 3 в подмосковном Одинцово. Там учительница не отпустила четвероклассника в туалет.
В своём телеграм-канале Мизулина написала, что в результате мальчик обмочился прямо в классе. Сейчас ребёнок болеет, на фоне переживаний и чувства стыда и унижения у него резко подскочила температура. Мама мальчика уже написала заявление в прокуратуру.

По словам общественницы, такие ситуации нередко происходят по всей стране, но дети и подростки стесняются рассказывать об этом. Мизулина подчеркнула, что готовит обращение именно в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году после похожего случая письма в различные министерства и ведомства не дали никакого результата.

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#мама
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Поп-звезда «нулевых» Саша Project пыталась покончить с собой
30 сентября 2024, 16:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Поп-звезда 2000-х Саша Project пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 29 сентября 38-летнюю Александру Гинзбург (настоящее имя артистки) обнаружили её родственники, которые вызвали медиков. После женщину доставили в реанимацию. В настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

По предварительной версии, поп-звезда страдала от затяжной депрессии, которая возникла на фоне тяжёлой болезни желудка. От неё у женщины произошла потеря голоса.

Ранее Гинзбург обращалась в врачам с жалобами на сухость в горле, воспаление гортани и хрипоту. Эти симптомы начали мешать ей зарабатывать пением. После обследования медики диагностировали ей прогрессирующее заболевание желудка, после чего женщина замкнулась от общества.

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Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
30 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Суд оштрафовал Google на 3 500 000 рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседница агентства сообщила, что Таганский районный суд признал Google LLC виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

В августе суд уже накладывал штраф на компанию в размере 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к контенту, связанному с употреблением алкоголя и табакокурением.

До этого Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#суд
#лгбт
#google
#рф
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Discord получил многомиллионный штраф
Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн за отказ удалять пропаганду ЛГБТ* и педофилии
30 сентября 2024, 14:58

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с этого момента Роскомнадзор может официально требовать запрета платформы в России.
Ранее сообщалось, что Discord могут заблокировать в России, так как за неделю РКН направил платформе пять новых требований о ее работе в России.

До этого стало известно, что провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. Они попросили ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи, так как ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

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*движение признано экстремистским и запрещено в России
#дело
#интернет
#платформа
#роскомнадзор
#соцсети
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Забитая пассажирами маршрутка врезалась в автобус в Москве, есть пострадавшие
Маршрутка врезалась в автобус около метро «Царицыно» в Москве
30 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что полностью загруженное пассажирами маршрутное такси на полной скорости врезалось в автобус.

В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.

После ДТП возникла длинная пробка из-за машин скорой помощи, которые следовали к месту происшествия.

Накануне вечером фура вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе в Краснодарском крае. По последним данным, погиб водитель пассажирского транспорта, ещё 29 человек пострадали.

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#маршрутка
#столкновение
#дтп
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#москва
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Неизвестные совершили несколько налетов на ресторан русской кухни в Таиланде
SHOT: иностранцы совершили два налета на ресторан русской кухни Birds в Таиланде
30 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/didecs

В Таиланде неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации полиции, нападавшие — недовольные толпами русских туристов иностранцы.
Издание отмечает, что двое мужчин на мотоциклах глубокой ночью обстреляли из травматического оружия ресторан «Birds» в районе Банг-Тао, разбив стекла. Через полчаса к заведению подъехал еще один мужчина, бросил в окно камень и скрылся.

По данным SHOT, хозяева ресторана переехали в Таиланд из России, в меню их заведения — блины, борщ, окрошка, оливье и пельмени.

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#ресторан
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На Севере Петербурга иномарка сбила беременную женщину с тремя детьми
30 сентября 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. По сообщению ведомства, 49-летний водитель иномарки не пропустил женщину с детьми на регулируемом пешеходном переходе напротив гипермаркета и совершил наезд на них. Инцидент произошёл около восьми часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция инициировала проверку по факту происшествия. В настоящее время опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в покушении на Прилепина
30 сентября 2024, 14:22

Фото: iStock/AMilkin

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и политического деятеля Захара Прилепина.
Отметим, что в ходе прений гособвинение требовало вынесли приговор Пермякову в виде пожизненного тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 1,5 миллионов рублей.

В ходе следствий Пермяков полностью признал вину в содеянном, однако отказался раскаиваться.

Напомним, что 6 мая 2023 года Александр Пермяков подорвал автомобиль, в котором находился Прилепин и его товарищ Александр Шубин, находящийся за рулём. Писатель выжил, а водитель трагически погиб.

Вместе с ними незадолго до взрыва находилась дочь Прилепина, которая успела выйти из машины.

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Неизвестные напали на журналистов у места сноса усадьбы в Битцевском лесу Москвы
30 сентября 2024, 14:21

Фото: iStock/Backiris

В Битцевском лесу Москвы, где сносят усадьбу Узкое, на журналистов «360.ру» напали неизвестные. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что нападавшие избили корреспондента Александра Молочко при выполнении редакционного задания.
На прикрепленном к заявлению видео запечатлены два момента нападения на журналиста. На первом двое мужчин пытаются схватить его и опрокинуть, но мужчине удается вырваться. На втором — корреспондента снова хватают, пытаются повалить и даже бьют о металлическое ограждение.

По информации издания, съемочная группа приехала к месту происшествия после обращения местных жителей, которые пожаловались на возможный снос здания 1920 года постройки.



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