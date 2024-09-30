Поп-звезда «нулевых» Саша Project пыталась покончить с собой

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Поп-звезда 2000-х Саша Project пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 29 сентября 38-летнюю Александру Гинзбург (настоящее имя артистки) обнаружили её родственники, которые вызвали медиков. После женщину доставили в реанимацию. В настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
По предварительной версии, поп-звезда страдала от затяжной депрессии, которая возникла на фоне тяжёлой болезни желудка. От неё у женщины произошла потеря голоса.
Ранее Гинзбург обращалась в врачам с жалобами на сухость в горле, воспаление гортани и хрипоту. Эти симптомы начали мешать ей зарабатывать пением. После обследования медики диагностировали ей прогрессирующее заболевание желудка, после чего женщина замкнулась от общества.
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По предварительной версии, поп-звезда страдала от затяжной депрессии, которая возникла на фоне тяжёлой болезни желудка. От неё у женщины произошла потеря голоса.
Ранее Гинзбург обращалась в врачам с жалобами на сухость в горле, воспаление гортани и хрипоту. Эти симптомы начали мешать ей зарабатывать пением. После обследования медики диагностировали ей прогрессирующее заболевание желудка, после чего женщина замкнулась от общества.
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Анастасия Чинкова