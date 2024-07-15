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Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения мигрантов на детей в Челябинской области

СК РФ: по факту избиения мигрантами школьников возбуждено уголовное дело
15 июля 2024, 12:03
Фото: IStock/vichinterlang

Фото: IStock/vichinterlang

Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщают в пресс-службе ведомства области.


Об инциденте стало известно из местных СМИ. Неизвестные мигранты нанесли побои группе граждан, среди которых были девушки и несовершеннолетние.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе возбудить по факту уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль вышестоящих органов.

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Пенсионер из Подмосковья организовал интим-услуги в спа-салоне Наро-Фоминска
15 июля 2024, 12:29

Фото: istockphoto / blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали 66-летнего местного жителя, которого подозревают в организации занятия проституцией в банном комплексе. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что пенсионер искал девушек для оказания интимных услуг, а также договаривался с клиентами о месте, времени и стоимости. Помимо этого, задержанный занимался учетом денег. По данным правоохранителей, бордель им был организован в одном из банных комплексов.

Задержан мужчина был после того, как клиенты передали ему деньги за оказанные интимные услуги трем женщинам в возрасте от 23 до 36 лет. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. С него была взята подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Молодого человека задержали на следующий день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#пенсионер
#мужчина
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ФСБ задержала в Омске двоих пособников террористов из ЦАР
15 июля 2024, 12:04

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Центральноафриканской Республики, которые собирали средства для террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации УФСБ по Омской области, задержанные проживали в Омске и Новосибирске. Они изучали взрывное дело и материалы террористической направленности.

«Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*. После этого они организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков», — заявили в пресс-службе.

Задержанные планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Омской и Новосибирской областям, подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом.

Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.

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*Террористическая организация, запрещена в России.
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#фсб
#террористы
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В Ростове-на-Дону циркач сорвался с высоты на представлении
Baza: зрители посчитали постановкой падение циркача с трехметровой высоты
15 июля 2024, 11:44

Фото: IStock/Dmitry Belan

Циркач сорвался во время выступления в Ростове-на-Дону. Но зрители в случайное падение особо не поверили, сообщает Телеграм-канал Baza.
На опубликованном видео трюкач выезжает на детском велосипеде на канат, расположенный на высоте нескольких метров. Он спокойно добирается до конца веревки, откатывается назад, теряет равновесие и падает.

Зрители не сразу поверили в серьезность произошедшего. Ранее многие из них присутствовали на шоу, где цирковой артист падает намеренно и встает без каких-либо травм.

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Подозреваемая в убийстве сына, найденного в чемодане в Перми, признала вину
15 июля 2024, 11:38

Фото: iStock/artolympic

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину. Об этом сообщили в СК РФ.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего». Во время очередного допроса она полностью признала свою вину.

Однако мотив преступницы к убийству остается неизвестным. Примечательно, что на первом допросе женщина отказывалась давать признательные показания.

Напомним, 12 июля труп мальчика обнаружили на контейнерной площадке в центре Перми. У ребенка были диагностированы колото-резаные раны и следы удушья. Спустя некоторое время 34-летнюю мать погибшего, которая попала с тем же чемоданом на камеры видеонаблюдения, объявили в розыск.

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Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкома во Львовской области
«Страна»: в военкомат во Львовской области бросили взрывчатку
15 июля 2024, 11:23

Фото: IStock/nndanko

Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата в городе Буск во Львовской области. Такую информацию озвучило издание «Страна».
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. В здании военкома выбиты стекла.

Источник уточняет, что население Украины всячески борется с нескончаемыми волнами мобилизации. В июне по всей стране началась серия поджогов машин, находящихся в собственности ВСУ.

Ранее на Украине был дополнен закон о мобилизации. Теперь в армию могу призвать отцов многодетных семей, инвалидов и студентов заочной формы обучения.

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#сотрудники
#всу
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«Ъ»: осужденный за мошенничество президент «ФСБ» Першин получил УДО
15 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Президент «Фонда содействия безопасности», который был осужден за мошенничество, вышел на свободу на месяц раньше срока. Суд освободил его условно-досрочно. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Осужден Андрей Першин был полтора года назад на 5 лет. Он пытался получить с трех коммерсантов 24 млн руб., однако попался при получении первого транша. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок мужчина отбыл практически полностью.

Президент фонда не был отправлен в колонию. Он содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Администрация учреждения не возражала против удовлетворения ходатайства об УДО. Суд принял решение освободить осужденного.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев. Они вымогали взятку у школьника. Фигуранты задержали подростка и стали требовать от него 30 000 рублей за «недоставление на медосвидетельствование и непривлечение к ответственности». Суд учел частичное признание вины подельников. Оба были освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы. Им назначили штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#штраф
#администрация
#сизо
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Задержан контрактник, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области
Задержан расстрелявший сослуживцев в Белгородской области военнослужащий
15 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащий из Брянской области, застреливший сослуживцев, задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Прежде стало известно, что служащий по контракту расстрелял троих солдат. Одному из них удалось выжить, двое других получили ранения, несовместимые с жизнью.

Преступление было совершено в воинской части. Сразу после расстрела сослуживцев контрактник пытался скрыться. Пулемет, с которого стрелял дезертир, был обнаружен недалеко от места преступления.

По предварительной версии, причиной стрельбы стала месть мужчины за унижения сослуживцев.

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#солдат
#мужчины
#сво
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Мужчина изнасиловал девочку в ангаре в Ленобласти
15 июля 2024, 10:38

Фото: iStock/Niran_pr

В Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Пострадавшая была знакома с насильником. Девочку после произошедшего сразу доставили в больницу.

Молодого человека задержали на следующий день. Правоохранительные органы решают вопрос о озбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал.

Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
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#предприятия
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В московском роддоме пять беременных женщин едва не родили в застрявшем лифте
Shot: пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве
15 июля 2024, 10:35

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник, 15 июля. Беременные женщины поехали рожать на третий этаж родильного дома ГКБ имени Ерамишанцева. Их сопровождала медсестра.

Вдруг лифт уехал на минус первый этаж и прекратил движение. Прямо там у одной беременной начались схватки. В лифте не было связи, по этой причине с ремонтными службами долго не удавалось связаться.

Однако одной из пациенток все-таки удалось позвонить своему мужу, который вызвал спасательные службы. Согласно информации источника, женщины провели в запертом лифте около часа. Ситуация завершилась успешно.

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