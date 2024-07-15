Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения мигрантов на детей в Челябинской области

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Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщают в пресс-службе ведомства области.
Об инциденте стало известно из местных СМИ. Неизвестные мигранты нанесли побои группе граждан, среди которых были девушки и несовершеннолетние.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе возбудить по факту уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль вышестоящих органов.
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Олег Дикий