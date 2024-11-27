Москвич вырастил в своём частном доме 58 кустов конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого 49-летного жителя Москвы, выращивающего коноплю в частном доме в подмосковной деревне Льялово, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Теплицы для конопли мужчина устроил на чердаке и в подвале дома. Там полицейские обнаружили 5оборудование, используемое для культивирование наркосодержащих растений, 58 кустов конопли, а также более 100 граммов вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана», — говорится в сообщении.Задержанный, которого ранее уже судили за аналогичное преступление, заявил, что выращивал марихуану для личного употребления.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
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