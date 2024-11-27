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Муж няни совращал ее подопечную на протяжении четырех лет

Фото: iStock/juriskraulis

Фото: iStock/juriskraulis

Муж няни совершал над подопечной жены действия сексуального характера и показывал порнографию на протяжении четырех лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина пять лет работала няней в Москве. Она забирала девочку из детского сада и водила на разные дополнительные занятия. В какой-то момент она привлекла к этому и своего мужа. Он все чаще начал сопровождать ребенка на секции во второй половине дня. Позже няня заболела и умерла.

Спустя некоторое время девочка поделилась с мамой, что боится общаться с мальчиками. Матери удалось разговорить дочь, которая рассказала о том, что муж ее няни Хамаюн совершал с ней действия сексуального характера, а также показывал ей порнографию.



Семья сразу обратилась в полицию. Педофилом оказался уроженец Афганистана с российским гражданством. Он жил и работал в Москве. Сейчас ведутся его поиски.

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У жилого дома в Подмосковье взорвалась машина
РИА Новости: у жилого дома в ЖК «Лайково» в Подмосковье взорвалась машина
27 ноября 2024, 10:16

Фото: iStock/trikolor

Во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. Об этом сообщили в экстренных службах.
Согласно предварительной информации, взрыв авто мог произойти из-за поджога, после чего взорвался бензобак. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал РЕН ТВ.



На данный момент пожар уже потушен. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента в правоохранительных органах не назвали.

Ранее сообщалось, что на Фестивальной улице в Москве взорвался и перевернулся автомобиль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
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Труп россиянки обнаружили в горячем источнике в горах Индии
27 ноября 2024, 09:59

Фото: iStock/undefined undefined

В горячем источнике в горах Индии обнаружили мертвую российскую туристку. Предварительно, она отравилась природными газами. Об этом сообщает Shot.
45-летняя россиянка Татьяна Лубиан вечером 23 ноября отправилась в одиночестве на горячие источники в деревне Ганганани. В отель она уже не вернулась. На следующий день местные жители нашли ее в горячем источнике.

В Индии Татьяна находилась около месяца со своими друзьями из Литвы и России. Они занимались духовными практиками и медитировали. Погибшая ходила на источник три раза в день. Друзья планируют кремировать погибшую по всем местным традициям в Ганганани.

Полиция считает, что женщина погибла из-за отравления вредными природными газами или сердечного приступа. Туристов предупреждали заранее о том, что на источниках нельзя находиться более 15-20 минут.

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Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
Обвиняемая в призывах к терроризму правнучка Чкалова скрылась за границей
27 ноября 2024, 09:24

Фото: iStock/Chalabala

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.
Богдановой* вменяют ч2 ст. 205.2 («Публичные призывы к терроризму»). Ей может грозить до 7 лет тюремного заключения. Уточняется, что она также объявлена в международный розыск.

Ранее Росфинмониторинг внес Богданову* в перечень террористов и экстремистов. В начале текущего месяца ее заочно арестовали.

Напомним, в одном из публичных заявления Богданова* выступила с призывами к Западу о совершении ядерного удара по Москве. По ее мнению, только такими действиями возможно завершить конфликт на Украине.

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*Признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов на территории РФ
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#рф
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В Москве трёхлетний мальчик съел шоколадку и умер
«МК»: В Москве трехлетний мальчик умер после перекуса шоколадкой
27 ноября 2024, 09:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве умер трехлетний мальчик после того, как съел шоколадку. Об этом информирует mk.ru.
Трагедия произошла ночью 26 ноября. Утверждается, что сначала мальчика стало тошнить, после чего он потерял сознание. Прибывшие на место медики обнаружили у малыша остановку сердца, спасти его не удалось.

На сегодняшний день специалисты устанавливают точную причину гибели ребенка. Неизвестно, ел ли он что-либо еще помимо шоколада до появления первых признаков недомогания. Матери мальчика потребовалась помощь, поскольку на момент приезда врачей она находилась в шоковом состоянии.

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В техпомещении автосалона в Воронежской области произошел крупный пожар

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#смерть
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В техпомещении автосалона в Воронежской области произошел крупный пожар
27 ноября 2024, 07:47

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Его удалось потушить на площади 400 кв. м. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона. В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли 28 человек и девять единиц техники. Возгорание потушили на площади 400 кв. м.

В региональном ГУ МЧС пояснили, что распространение огня удалось остановить. Пожар не перекинулся на сам автосалон, а из горящих помещений удалось эвакуировать несколько десятков автомобилей.

При пожаре никто не пострадал. Выясняются причины его возникновения.

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#возгорание
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«Буря столетия»: сильнейший снегопад в Благовещенске помешал авиарейсам
Снегопад в Благовещенске заставил перенаправить утренние рейсы в Хабаровск
27 ноября 2024, 06:54

Фото: iStock/COM & O

Сильный снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия» и длящийся уже двое суток, стал причиной переброски утренних рейсов из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока на запасной аэродром в Хабаровске, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Рейсы, направленные в Благовещенск, остаются в Хабаровске, а вылеты из города задержаны, включая международный рейс в Утапао.

«Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск — Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург — Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток — Благовещенск», — говорится в сообщении.
За последние двое суток в Благовещенске выпало рекордное количество осадков — 36 миллиметров, что стало абсолютным максимумом за последние 97 лет.

Снегопад вызвал транспортный коллапс в городе: школы перевели на дистанционное обучение, а спасатели и пожарные работают круглосуточно, помогая вытаскивать из сугробов автомобили.

На трассах области застряли рейсовые автобусы, грузовики с удобрениями и машины «скорой помощи». Спасательные службы эвакуировали пассажиров и водителей, а застрявшие транспортные средства освобождают с помощью тяжелой техники.

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Литовский наемник продавал «трофеи» из Курской области через соцсети
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#дистанционное машины
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Литовский наемник продавал «трофеи» из Курской области через соцсети
27 ноября 2024, 05:17

Фото: iStock/artisteer

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Ясюкявичюса, обвиняя его в терроризме и наемничестве. Поводом для этого стали интернет-аукционы, организованные Ясюкявичюсом, на которых он продавал вещи, вывезенные из Курской области, передает РИА Новости.
В соцсетях наемник активно рекламировал свои мероприятия, указывая, что средства от продажи будут направлены на поддержку Украины.

Среди выставленных на аукцион предметов были аптечка, балаклава, две бутылки водки, лотерейные билеты, купюра номиналом в 1000 рублей и даже трофейные ценники из магазина «Пятерочка» в городе Суджа.

Эти вещи, как утверждают следователи, были вывезены из зоны конфликта, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

СК РФ считает действия Ясюкявичюса незаконными, поскольку они нарушают нормы международного и национального права, а также используются для финансирования враждебной деятельности.

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#следственный комитет
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#литва
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Два подозреваемых арестованы в Москве по статье о государственной измене
Мещанский суд Москвы арестовал Омельченко и Некрасова по делу о госизмене
27 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/Motortion

Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на электронную картотеку суда.
В базе данных суда указано, что 26 ноября были удовлетворены ходатайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по статье 275 УК РФ (госизмена)», — говорится в материалах.
Решения суда вступят в силу 30 ноября.

Подозреваемым предъявлены обвинения по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Детали дела в интересах следствия пока не раскрываются.

Ранее «Радио 1» сообщало, что один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании.

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что имеются неоспоримые доказательства того, что находившегося в заключении на Украине американского журналиста Гонсало Лиру убили, и стоит за этим Служба безопасности Украины (СБУ).

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#суд
#ук
#наказание
#рф
#расследование
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Один из самых разыскиваемых ФБР террористов арестован в Великобритании
Times: в Британии задержан преступник, обвиняемый в терактах 2003 года в США
27 ноября 2024, 03:05

Фото: iStock/shironosov

В Великобритании задержан Дэниел Андреас Сан-Диего, находившийся в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Мужчина, скрывавшийся почти 20 лет, был арестован в сельской местности Северного Уэльса.

Сан-Диего разыскивался за два теракта, совершенные в Калифорнии в 2003 году, которые были связаны с радикальной группировкой, выступающей за права животных.

В 2009 году он попал в список самых разыскиваемых ФБР террористов, а за информацию о его местонахождении было назначено вознаграждение в 250 тысяч долларов.

Во вторник Сан-Диего предстал перед британским судом, где начался процесс его экстрадиции в США. Следователи отмечают, что его арест стал значительным шагом в борьбе с международным терроризмом.

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