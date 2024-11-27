Муж няни совращал ее подопечную на протяжении четырех лет

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Муж няни совершал над подопечной жены действия сексуального характера и показывал порнографию на протяжении четырех лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина пять лет работала няней в Москве. Она забирала девочку из детского сада и водила на разные дополнительные занятия. В какой-то момент она привлекла к этому и своего мужа. Он все чаще начал сопровождать ребенка на секции во второй половине дня. Позже няня заболела и умерла.
Спустя некоторое время девочка поделилась с мамой, что боится общаться с мальчиками. Матери удалось разговорить дочь, которая рассказала о том, что муж ее няни Хамаюн совершал с ней действия сексуального характера, а также показывал ей порнографию.
Семья сразу обратилась в полицию. Педофилом оказался уроженец Афганистана с российским гражданством. Он жил и работал в Москве. Сейчас ведутся его поиски.
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Спустя некоторое время девочка поделилась с мамой, что боится общаться с мальчиками. Матери удалось разговорить дочь, которая рассказала о том, что муж ее няни Хамаюн совершал с ней действия сексуального характера, а также показывал ей порнографию.
Семья сразу обратилась в полицию. Педофилом оказался уроженец Афганистана с российским гражданством. Он жил и работал в Москве. Сейчас ведутся его поиски.
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Элина Позднякова