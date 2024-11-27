С горящей фермы в Серпухове эвакуировали 100 коров

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар произошёл на животноводческой ферме в деревне Сераксеево городского округа Серпухов, из огня вывели сто коров, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Сообщение о пожаре поступило от работников фермы в службу экстренных случаев «Система-112» во вторник, 26 ноября. Прибывшие работники пожарно-спасательных формирований увидели интенсивное горение деревянной постройки, площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. Работники фермы успели эвакуировать 100 голов крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.Пожарные немедленно развернули рукавные линии и начали заливать огонь, воду для тушения подвозили от пожарного водоёма, расположенного в километре от фермы. В результате возгорание удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
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