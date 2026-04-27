В Самаре упавшее дерево убило второго человека за сутки
В Самаре мужчина погиб под упавшим деревом. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», это второй случай за сутки, когда непогода уносит человеческие жизни.
Трагедия случилась на проспекте Карла Маркса. Дерево рухнуло на тротуар, где в тот момент проходил местный житель. Региональная прокуратура организовала проверку. Шквалистый ветер массово валит деревья: они падают на машины и разбивают окна в домах.
Утром дерево упало на двух школьниц — одна из них погибла, вторая остаётся в больнице. Всего на территории Самарской области из-за непогоды рухнуло 38 деревьев. Стихия повредила 15 машин, крыши многоквартирного дома и социального объекта. Без света остались семь населённых пунктов.
Ранее в Самарской области ветер перевернул едущий по трассе М5 грузовик с прицепом.
