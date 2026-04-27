В московском метро пьяный парень достал пистолет и угрожал пассажиру

27 апреля 2026, 17:05

В вестибюле станции метро «Яхромская» мужчина угрожал пассажиру пистолетом

Фото: Istock/Savusia Konstantin

В вестибюле станции метро «Яхромская» в Москве произошёл конфликт между двумя мужчинами. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





В ходе ссоры 23-летний пьяный хулиган достал предмет, похожий на пистолет, и начал демонстративно угрожать оппоненту оружием. После угроз агрессор избил мужчину и попытался скрыться с места происшествия.



Однако полиция быстро вычислила злоумышленника и задержала его. Суд заключил фигуранта под стражу — теперь он находится в СИЗО. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами.





