«Не первый раз»: В Приморье мужчина в женских колготках преследует женщин
В Приморье полиция устанавливает личность мужчины, который разгуливал по спальному району в капроновых колготках и пугал женщин. Об этом сообщает портал Vladivostok1.
Инцидент произошёл в районе Окатовой во Владивостоке. О странном незнакомце рассказала в сети одна из местных жительниц. Женщина столкнулась с ним возле своего дома: на мужчине было чёрное худи, лицо прикрывало что-то тёмное, а на ногах — женские капроновые колготки.
Она рассказала, что незнакомец шёл за её подругой, когда та направлялась к ней в гости, а затем стучался в дверь и прислушивался у замочной скважины. По информации местных жителей, это не первая выходка мужчины.
Многие знают, что он периодически выходит на улицы, пристаёт к женщинам и ведёт себя вызывающе. Горожане отметили, что правоохранительные органы осведомлены о «человеке в колготках». Полиция устанавливает личность подозреваемого и все детали происшествия.
Читайте также: