Били и держали в клетке: москвича избили полицейские за его же обращение

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В столичном районе Перово мужчина вызвал полицию, чтобы задержать человека, похожего на наркомана, однако сам оказался избит стражами порядка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что мужчина, подозреваемый в наркомании, оголялся посреди улицы и кричал, а около него был шприц.
Случайный прохожий вызвал скорую, однако там его перенаправили на полицию. Когда наряд прибыл, неадекватного мужчины уже и след простыл. Заявитель попросил сотрудников поискать ушедшего, на что те ответили отказом. Кроме того, вызвавший полицию человек видел, что сотрудник забрал себе оставленный телефон.
Заявителя задержали и привезли в отделение, где сообщили, что на него составили протокол по мелкому хулиганству. Мужчина не стал ничего подписывать, после чего его держали в отделе примерно 14 часов.
Он добавил, что его не пускали в туалет, держа пять часов в клетке в наручниках, уговаривая подписать протокол с последующим уходом домой.
Теперь он планирует обратиться в УСБ и СК, побои уже сняты.
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Случайный прохожий вызвал скорую, однако там его перенаправили на полицию. Когда наряд прибыл, неадекватного мужчины уже и след простыл. Заявитель попросил сотрудников поискать ушедшего, на что те ответили отказом. Кроме того, вызвавший полицию человек видел, что сотрудник забрал себе оставленный телефон.
Заявителя задержали и привезли в отделение, где сообщили, что на него составили протокол по мелкому хулиганству. Мужчина не стал ничего подписывать, после чего его держали в отделе примерно 14 часов.
«Били меня четверо: дежурный, два ППСника с видео и еще один сотрудник. Удары наносили по рукам, ногам, лицу, разбили часы», — рассказал потерпевший.
Он добавил, что его не пускали в туалет, держа пять часов в клетке в наручниках, уговаривая подписать протокол с последующим уходом домой.
«На следующий день меня просто отпустили без подписания протокола, но уведомили, что якобы с протоколом я ознакомлен в присутствии двух понятых, а этого на самом деле не было», — заключил пострадавший.
Теперь он планирует обратиться в УСБ и СК, побои уже сняты.
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Никита Кротов