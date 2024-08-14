В Петербурге проверяют учительницу, которая хотела ребенка от ученика

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Учительница из Санкт-Петербурга предлагала экс-ученику сдать биоматериалы, поскольку решила от него родить, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как уточняется, в полицию обратился отец парня, когда увидел переписку с педагогом, где были не детские подробности.
Кроме того, любвеобильная женщина призналась несовершеннолетнему в чувствах. Ситуацию подтвердил отец. Биоматериалы учительница не получила, однако теперь, по данным журналистов, ее проверяют по статье о развратных действиях. Какие-либо подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что женщина смогла спастись от изнасилования, укусив насильника за кончик пениса в США.
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