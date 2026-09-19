Москвич влетел в стеклянную дверь фитнес-клуба и чудом сохранил глаз
Москвич получил тяжёлые травмы в фитнес-клубе и попал на операцию. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
34-летний Артём тренировался в премиум-клубе на Красносельской. После занятия он споткнулся о незаметный порожек перед душевой, не удержал равновесие и влетел в стеклянную дверь.
Осколки разрезали ему веко правого глаза и обе руки. Сильнее всего пострадала правая рука — на ней задет нерв. Мужчина рассказал, что получил тяжёлые травмы до обидного банально. Медики оценили его состояние как среднее. Той же ночью врачи прооперировали Артёма и чудом спасли ему глаз.
Фитнес-клуб предложил пострадавшему годовой абонемент и оплату реабилитации в качестве компенсации. Но пострадавший отказался и подал заявление в полицию. Дело возбуждать не стали: правоохранители посчитали, что преступления нет, так как мужчина упал сам.
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