Москвич влетел в стеклянную дверь фитнес-клуба и чудом сохранил глаз

19 сентября 2026, 17:57

Москвич разбил лицо о стеклянную дверь в фитнес-клубе и попал на операцию

Фото: Istock/sudok1

Москвич получил тяжёлые травмы в фитнес-клубе и попал на операцию. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.