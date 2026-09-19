В Бурятии грозовые разряды вызвали пожар в жилом доме
Накануне вечером в Улан-Удэ из-за грозы загорелся жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
Пожар произошёл в микрорайоне Забайкальский на улице Тёплой. На место незамедлительно выехали 24 человека личного состава и шесть единиц техники МЧС России.
Пожарные локализовали огонь и сняли угрозу соседним домам. Пострадавших нет. Позже в ведомстве уточнили: огонь ликвидировали на площади 142 квадратных метра. Предварительная причина возгорания — грозовые разряды.
До этого сообщалось о чрезвычайном происшествии в Хакасии. Там при пожаре в гостевом домике, где работала тепловая пушка, погибла восьмилетняя девочка.
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