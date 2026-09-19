В Петербурге пациентка получила прокол лёгкого во время сеанса иглоукалывания
Жительница Санкт-Петербурга получила прокол лёгкого во время сеанса иглоукалывания. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
30-летняя Елизавета пришла на процедуру акупунктуры. После того как специалист ввёл вторую иглу в область трапеции, пациентка почувствовала резкую боль в груди.
Мастер заверил её, что это нормальная реакция, и посоветовал потерпеть. Вскоре после сеанса Елизавета заметила, что ей трудно дышать. Двое суток она боялась заснуть из-за опасений задохнуться. В итоге девушка отправилась на рентген.
Снимок показал скопление воздуха в плевральной полости. Петербурженку срочно госпитализировали. Лечение прошло успешно, операция не потребовалась. Однако Елизавета призналась, что до сих пор ощущает давление в груди.
Читайте также: