Москвич вместе с другом убил отчима и попытался расправиться со своей матерью
Мужчина вместе с другом убил отчима и попытался расправиться со своей матерью. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Трагедия произошла в Москве на Бутырском Валу. По предварительным данным, 59-летняя Елена Зозуля стала жертвой нападения своих сына Максима Карпова и его друга. Они проникли в квартиру, где находились Елена и ее сожитель Антон Молок. Мужчины нанесли Антону не менее 29 ножевых ранений, в результате чего он скончался на месте. Елену также ранили, а в плечо ей вкололи неизвестное вещество.
Преступники попытались скрыть следы преступления и сбежали с места происшествия. Елену госпитализировали. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Подозреваемые задержаны. На текущий момент правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Столичный Следственный комитет занимается расследованием этого жестокого нападения.
