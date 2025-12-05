Учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику
Учительница рисования из американского штата Канзас попала под суд за длительное совращение ученика. Об этом сообщает KSN-TV.
Во вторник, 2 декабря, Николь Бэрд предстала перед судом в Уичито. Расследование в отношении женщины началось в мае, когда полиция получила сведения о её связи с учеником, который уже окончил школу. Оказалось, что Бэрд долгое время поддерживала общение с пострадавшим, манипулировала им и в начале 2024 года совершила изнасилование.
Преступнице предъявили обвинения по трём статьям, включая педофилию и сексуальное насилие над учащимся. Бэрд внесла залог и остаётся на свободе. Следующее судебное заседание по её делу запланировано на 19 декабря.
