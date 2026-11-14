Москвич ворвался в квартиру к бывшей, избил её и выбросил вещи из окна

14 ноября 2026, 08:47

Росгвардейцы задержали москвича, который избил и ограбил бывшую сожительницу

Фото: Istock/Diy13

На западе столицы росгвардейцы задержали мужчину, который избил и ограбил бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.