Москвич ворвался в квартиру к бывшей, избил её и выбросил вещи из окна
На западе столицы росгвардейцы задержали мужчину, который избил и ограбил бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.
Инцидент произошёл в одном из домов на улице Производственной. Во время патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию о том, что в одной из квартир слышны крики о помощи.
Прибыв на место, сотрудники пресекли противоправные действия 38-летнего москвича. Выяснилось, что он в состоянии алкогольного опьянения поджидал пострадавшую на лестничной клетке. Когда она открыла дверь, гражданин ворвался внутрь и напал на неё.
Мужчина избил 44-летнюю женщину и причинил ей множественные ушибы. Кроме того, злоумышленник похитил около 75 тысяч рублей и выбросил из окна принадлежавшие пострадавшей наручные часы и два мобильных телефона. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
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