Достижения.рф

В Калининграде автобус сбил 23-летнего пешехода

Фото: Istock/z1b

В Калининграде автобус сбил пешехода вне «зебры». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.



Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Мира. По предварительным сведениям, у дома № 49 водитель маршрутного автобуса сбил 23-летнего мужчину.

Потерпевший переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения. Врачи доставили его в медицинское учреждение. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось о другом инциденте в Калининграде. Там водитель маршрутки напал на девушку после её желания пересесть на другое место в салоне.

Ольга Щелокова

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