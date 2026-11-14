Москвича заманили в лес под предлогом скидки в магазине, раздели догола и избили

14 ноября 2026, 08:35

В Коммунарке трое напали на москвича в лесу и забрали телефон и 50 тысяч рублей

Фото: Istock/rai

24-летнего жителя Москвы заманили в лес под предлогом скидки, избили и ограбили. Подробности приводит РЕН ТВ.