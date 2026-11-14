Москвича заманили в лес под предлогом скидки в магазине, раздели догола и избили
24-летнего жителя Москвы заманили в лес под предлогом скидки, избили и ограбили. Подробности приводит РЕН ТВ.
Парень встретил знакомого возле станции метро в Коммунарке. Тот рассказал, что работает в сетевом магазине, и пообещал организовать хорошую скидку на товары. Москвич согласился и пошёл за ним в сторону торговой точки через лесной массив.
По пути к ним присоединились ещё двое неизвестных. Они напали на москвича и начали его избивать. Нападавшие потребовали отдать пароль от мобильного телефона. После отказа агрессоры раздели жертву догола и сняли процесс на видео.
Злоумышленники пригрозили разослать запись родственникам пострадавшего, если тот обратится в правоохранительные органы. Не получив доступ к смартфону, нападавшие забрали сам гаджет и 50 тысяч рублей наличными, после чего скрылись. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.
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