В Саратове 16-летний подросток за рулём ВАЗ-2114 попал в ДТП с двумя погибшими

14 ноября 2026, 07:58

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

В Саратове два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.





Авария произошла 14 ноября в 0:20 мск напротив дома № 9 по 1-му Строительному проезду. Там столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Granta. Отмечается, что одной из машин управлял 16-летний подросток.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры ВАЗ-2114 — мужчины 1998 и 2006 годов рождения скончались на месте происшествия, водитель ВАЗ-2114 2010 года рождения (16 лет), водитель Lada Granta — мужчина 1998 года рождения, пассажиры Lada Granta — мужчины 2005 года рождения госпитализированы в больницу», — сообщили в ведомстве.