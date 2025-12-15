Достижения.рф

Москвич вспорол ногу в бассейне премиального фитнес-клуба

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Мужчина вспорол ногу в бассейне премиального фитнес-клуба «XFIT Перово» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».



Россиянин пришел в заведение вместе с женой. Во время плавания в бассейне он почувствовал резкую боль в ноге. По словам пострадавшего, он поранился об острый край троса, который разделяет дорожки в бассейне. Сотрудники спортивного центра оказали ему первую помощь.

Впоследствии мужчине пришлось обратиться к врачам, которые подтвердили серьезность травмы. В связи с этим ему пришлось взять больничный.

Руководство фитнес-клуба не считает себя виноватым. Там пообещали начислить дополнительный гостевой визит на абонемент жены пострадавшего.

Лидия Пономарева

