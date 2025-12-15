В Москве задержали 3 участников группы, создававшей каналы связи для мошенников
В Москве правоохранители задержали троих молодых людей, которые организовали каналы связи для телефонных мошенников, действующих из-за границы. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, пишет РИА Новости.
В июле один из задержанных получил предложение о «подработке». Его задача заключалась в установке и поддержке работы устройств, которые преобразовывали интернет-трафик в мобильную связь. С помощью этой техники преступники могли звонить и отправлять сообщения с российских номеров, находясь за пределами страны.
Анонимные кураторы дистанционно передали соискателю абонентский терминал, сим-карты и деньги для аренды помещений. Оборудование устанавливали в съемных квартирах, а затем переносили на новый адрес каждые несколько дней. Позже к этой деятельности подключились двое его знакомых. Оплата услуг происходила в криптовалюте.
Все задержанные — жители Московского региона в возрасте от 20 до 26 лет. Один из них имел судимость. В арендованных квартирах в Москве и Видном правозащитники обнаружили три GSM-шлюза, около 1200 сим-карт, более 600 упаковок от использованных сим-карт, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты.
Установлено, что некоторые номера использовали мошенники, похитившие у четырех жителей Кировской, Ивановской и Челябинской областей, а также республики Татарстан 5 миллионов рублей. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.
