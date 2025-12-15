В Москве задержали 3 участников группы, создававшей каналы связи для мошенников

15 декабря 2025, 12:30

Фото: iStock/OlFedv

В Москве правоохранители задержали троих молодых людей, которые организовали каналы связи для телефонных мошенников, действующих из-за границы. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, пишет РИА Новости.