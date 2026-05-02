Москвич вступил в фейковый домовой чат и лишился 71 млн рублей
В Москве мошенники похитили у 76-летнего пенсионера 71 млн рублей, запугав его фейковым уголовным делом. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Пожилой мужчина получил приглашение в домовой чат. Там он увидел уведомление о якобы предстоящей замене домофона. Он отправил на указанный номер «реквизиты заявки». После этого ему пришло сообщение о скорой продаже всего имущества.
Пенсионер пошёл в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью. Вскоре ему позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и убедил его срочно обналичить деньги для размещения на «безопасном счёте».
Трижды за месяц злоумышленники передавали мужчине телефоны через почтовый ящик. Туда же они положили поддельное постановление о привлечении в качестве подозреваемого. Мошенники получили от пенсионера наличные и деньги от продажи двух иномарок. Общий ущерб превысил 71 млн рублей.
