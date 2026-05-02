В Петербурге мигрант силой отобрал у землячки 200 тысяч рублей и сбежал
В Санкт-Петербурге иностранный гражданин выхватил у своей соотечественницы из рук крупную сумму денег и скрылся. Как сообщает ГУ МВД России по городу, инцидент произошёл 24 апреля.
В тот день 45-летняя женщина находилась в салоне автомобиля вместе со своим знакомым — гражданином того же государства. Внезапно мужчина напал на соотечественницу и отобрал у неё 200 тысяч рублей наличными. Пострадавшая обратилась в полицию только спустя неделю после случившегося.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего подозреваемого 1 мая на Лужской улице. На момент задержания иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он нарушал миграционное законодательство России.
Мужчина отправился в спецприёмник для административно задержанных. Полицейские привлекли и саму потерпевшую за несоблюдение правил пребывания на территории России. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
