Достижения.рф

В Петербурге мигрант силой отобрал у землячки 200 тысяч рублей и сбежал

Фото: Istock/M-Production

В Санкт-Петербурге иностранный гражданин выхватил у своей соотечественницы из рук крупную сумму денег и скрылся. Как сообщает ГУ МВД России по городу, инцидент произошёл 24 апреля.



В тот день 45-летняя женщина находилась в салоне автомобиля вместе со своим знакомым — гражданином того же государства. Внезапно мужчина напал на соотечественницу и отобрал у неё 200 тысяч рублей наличными. Пострадавшая обратилась в полицию только спустя неделю после случившегося.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего подозреваемого 1 мая на Лужской улице. На момент задержания иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он нарушал миграционное законодательство России.

Мужчина отправился в спецприёмник для административно задержанных. Полицейские привлекли и саму потерпевшую за несоблюдение правил пребывания на территории России. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0