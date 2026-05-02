Пожар в Подмосковье охватил три балкона на верхних этажах жилой многоэтажки

02 мая 2026, 13:46

Днём 2 мая в подмосковных Люберцах загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщает «МК».





Огонь вспыхнул около 12:15 мск в доме на 3-й улице Почтовое отделение. Пламя охватило как минимум три балкона на верхних этажах здания. Очевидцы рассказали, что над районом поднялся чёрный едкий дым.



Спасатели прибыли на место через несколько минут после вызова. Пожарные расчёты развернули оборудование и приступили к тушению. Сотрудники МЧС эвакуировали людей с верхних этажей по лестничным маршам. Медики дежурят у подъезда. На текущий момент информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания устанавливаются.





