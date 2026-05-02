Российский школьник лечил простуду, но потерял часть черепа
В конце декабря у 14-летнего Алексея Пироженко резко поднялась температура почти до 40 градусов. Врачи диагностировали простудное заболевание, но за симптомами скрывался менингоэнцефалит.
Выписанные жаропонижающие и антибиотики не помогали. Через неделю у ребёнка отнялась нога. Медики экстренно госпитализировали его и провели трепанацию черепа. Операция длилась более шести часов: хирурги удаляли гной из-под мозговых оболочек. Жизнь мальчику спасти удалось, однако начались судорожный синдром и сепсис.
Сейчас в черепе Алексея остаётся отверстие размером 14 сантиметров, мозг защищают только кожа и жировая прослойка. Любой ушиб может стать смертельным. Родители собирают почти пять миллионов рублей на имплант для закрытия дефекта.
