Достижения.рф

Российский школьник лечил простуду, но потерял часть черепа

В Петербурге врачи удалили часть черепа школьнику для лечения менингоэнцефалита
Фото: Istock/sudok1

Петербургский школьник лечил простуду, но потерял часть черепа. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



В конце декабря у 14-летнего Алексея Пироженко резко поднялась температура почти до 40 градусов. Врачи диагностировали простудное заболевание, но за симптомами скрывался менингоэнцефалит.

Выписанные жаропонижающие и антибиотики не помогали. Через неделю у ребёнка отнялась нога. Медики экстренно госпитализировали его и провели трепанацию черепа. Операция длилась более шести часов: хирурги удаляли гной из-под мозговых оболочек. Жизнь мальчику спасти удалось, однако начались судорожный синдром и сепсис.

Сейчас в черепе Алексея остаётся отверстие размером 14 сантиметров, мозг защищают только кожа и жировая прослойка. Любой ушиб может стать смертельным. Родители собирают почти пять миллионов рублей на имплант для закрытия дефекта.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0