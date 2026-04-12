В Москве владелец Toyota справил нужду на чужой Porsche и получил 15 суток

12 апреля 2026, 12:38

Фото: Istock/Zuumy

В Москве суд назначил 15 суток административного ареста владельцу Toyota, который справил нужду на чужой Porsche. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Инцидент произошёл в конце марта на неохраняемой придомовой парковке. 44-летний Алексей Г. гулял там поздно вечером. На парковке он увидел чужой автомобиль класса люкс и справил на него нужду.



После этого владелец Porsche обратился с заявлением в полицию. Установлено, что сам Алексей владеет Toyota. На заседании суда он не оспаривал имеющиеся факты. Тушинский суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.





